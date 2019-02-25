Где в Барнауле купить дешевые продукты

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-25T09:21:24+03:00

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2 марта в Барнауле пройдут очередные социальные продовольственные ярмарки, где можно будет купить дешевые продукты (мясо, рыбу, яйца, масло, колбасу, сухофрукты, овощи, кондитерские изделия, муку и прочее).

- Цены снижены, так как предпринимателям не нужно платить за аренду торгового места, - поясняют в городской администрации. - И все продукты - от проверенных алтайских производителей. Перед тем, как попасть на ярмарки, продукция проверяется по ветеринарной системе «Меркурий».

Площадки разместят по следующим адресам:

Центральный район, проспект Красноармейский, 36.

Железнодорожный район пр. Красноармейский, 131, пр. Ленина, 71.

Октябрьский район, пр. Ленина, 152.

Ленинский район, площадь Народная.

Индустриальный район, ул. 50 лет СССР, 51а.

Они будут работать с 10 до 14 часов.

Тел. для справок в администрации города Барнаула: 37-04-64.

ИСТОЧНИК KP.RU