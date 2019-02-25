В Барнауле огромная фура съехала на пешеходную дорожку

СЕГОДНЯ 09:04 2019-02-25T09:04:07+03:00

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В Барнауле огромная фура на скорости съехала на дорожку для пешеходов. Авария произошла в районе Горы.

Как рассказали очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло утром в понедельник, 25 февраля, в районе автобусной остановки «Аллея ветеранов». По словам свидетелей, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Среди наиболее вероятных причин такого маневра – водитель многотонника мог уходить либо от столкновения с попутным транспортом, либо не успел затормозить перед пешеходным переходом, на котором могли быть люди.

- Вполне возможно, что водитель не выдержал тормозной путь. Местность открытая, зимой пешеходов издалека видно. К сожалению, зачастую, водители пролетают его, не снижая скорости, даже если пешеходы уже на пешеходнике, - считает один из участников группы.

ИСТОЧНИК KP.RU