2019-02-25T09:03:54+03:00
Происшествия

24 детсада и 13 школ остались без воды из-за коммунальной аварии в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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В Барнауле устраняют коммунальную аварию на пересечении улицы Новороссийской и Павловского тракта, которая произошла ночью 25 февраля.

- Повредился водопровод диаметром 100 мм, - сообщили в городской администрации.

На время работ ограничена подача воды в жилых домах Октябрьского района (поселок Восточный, ВРЗ, Жилплощадка), в Железнодорожном районе, в 13 школах (шесть закрыты, в остальных учеба идет по сокращенной программе), в 24 детских садах (12 были закрыты), в девяти медицинских учреждениях давление воды понижено.

На месте работают четыре бригады Барнаульского водоканала, вся необходимая техника.

По вопросам, связанным с подвозом воды, жители города могут обращаться в колл-центр водоканала: 282-200.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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