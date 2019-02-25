24 детсада и 13 школ остались без воды из-за коммунальной аварии в Барнауле
В Барнауле устраняют коммунальную аварию на пересечении улицы Новороссийской и Павловского тракта, которая произошла ночью 25 февраля.
- Повредился водопровод диаметром 100 мм, - сообщили в городской администрации.
На время работ ограничена подача воды в жилых домах Октябрьского района (поселок Восточный, ВРЗ, Жилплощадка), в Железнодорожном районе, в 13 школах (шесть закрыты, в остальных учеба идет по сокращенной программе), в 24 детских садах (12 были закрыты), в девяти медицинских учреждениях давление воды понижено.
На месте работают четыре бригады Барнаульского водоканала, вся необходимая техника.
По вопросам, связанным с подвозом воды, жители города могут обращаться в колл-центр водоканала: 282-200.
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ИСТОЧНИК KP.RU