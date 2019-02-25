Иткульский спиртзавод находится в предбанкротном состоянии

СЕГОДНЯ 08:48 2019-02-25T08:48:44+03:00

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Ранее успешное алтайское предприятие - Иткульский спиртзавод сейчас находится на грани банкротства.

- Тяжелое финансовое положение связано с долгом перед «Промсвязьбанком». Директор Андрей Широков уведомил Центр занятости по Зональному району о решении сократить 192 сотрудника, - пишет издание «Политсибру».

В ноябре «Промсвязьбанк» потребовал через суд взыскать со спиртзавода 134 млн рублей долга. В феврале суд наложил арест на имущество и на расчетные счета предприятия. В связи с этим оно не может выплатить более 10 млн рублей зарплаты за январь этого года.

Тем не менее, предприятие пытается исправить печальное положение. В частности, руководство направило губернатору региона Виктору Томенко письмо с просьбой о поддержке. В нем говорится, что завод является одним из крупнейших налогоплательщиков края (за минувший год было перечислено 2,7 млрд рублей налогов), ведущим производителем водочной и спиртовой продукции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU