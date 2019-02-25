2019-02-25T08:40:19+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла на Алтае во время пожара

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае во время пожара погибла пенсионерка. ЧП произошло в понедельник утром, 25 февраля.

Как сообщает сайт издания «Каменские известия», пожар произошел около девяти часов утра. Горел частный жилой дом в переулке Пионерском, 10. В нем проживала пожилая женщина с сыном.

На тушение возгорания были направлены два пожарных расчета. К моменту их прибытия хозяйка находилась в доме и, к сожалению, спасти ее не удалось.

- В процессе ликвидации огня в жилом помещении были выбиты несколько окон, комнаты были сильно задымлены. Дым валил из-под кровли, - сообщает источник информации.

При этом известно, что сын погибшей не пострадал. Соседи тем временем рассказывают, что во время пожара были слышны хлопки, похожие на взрыв газа. Истинную же причину возгорания еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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