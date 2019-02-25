Газовый баллон, растворитель и марихуану изъяли у жителя алтайского села
В селе Мамонтово полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который шел по улице с коробкой для обуви.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, при задержании оказалось, что 31-летний подозреваемый нес в этой коробке газовый баллон, растворитель и пакет с веществом растительного происхождения.
Содержимое пакета было изъято и направлено на экспертизу, которая показала, что это марихуана массой 140 граммов.
Как это обычно бывает в таких ситуациях, сотрудникам полиции мужчина сказал, что собрал дикорастущую коноплю осенью 2018 года на окраине села для собственного употребления.
По факту незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
Подозреваемый в этом преступлении находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что накануне, 24 февраля, в сообществе «Типичный Бийск» опубликовали фотографию, на которой видно, что на входе в одну из школ нанесли своеобразные объявления, цель которых найти новых закладчиков наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU