Алтайский «ДАР» остался без связи

СЕГОДНЯ 06:53 2019-02-25T08:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 февраля, в алтайском перинатальном центре «ДАР» с утра не работают телефоны.

- Я пыталась дозвониться, чтобы записаться на прием, примерно с 9.30. Сначала в регистратуру, а потом начала набирать все подряд телефоны, указанные на сайте. И всегда был один ответ: «Соединение невозможно», - рассказала пациентка Елена. – Может быть, там сменили телефоны?

Как сообщили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Минздрава края, в «ДАРе» возникли технические проблемы со связью, но какие именно – не уточнили.

- Проблема будет решена в течение дня, - сказали в Минздраве.

Отметим, что центр «ДАР» считается одним из самых современных и высокотехнологичных учреждений подобного профиля в России.

Также нам стало известно, что телефоны сегодня не работают в Минтрансе Алтайского края.

- Связь идет через интернет, и на сервере возникли какие-то проблемы, - сказали в Минтрансе.

ИСТОЧНИК KP.RU