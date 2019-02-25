Алтайский «ДАР» остался без связи
Сегодня, 25 февраля, в алтайском перинатальном центре «ДАР» с утра не работают телефоны.
- Я пыталась дозвониться, чтобы записаться на прием, примерно с 9.30. Сначала в регистратуру, а потом начала набирать все подряд телефоны, указанные на сайте. И всегда был один ответ: «Соединение невозможно», - рассказала пациентка Елена. – Может быть, там сменили телефоны?
Как сообщили «Комсомольской правде» - Барнаул» в пресс-службе Минздрава края, в «ДАРе» возникли технические проблемы со связью, но какие именно – не уточнили.
- Проблема будет решена в течение дня, - сказали в Минздраве.
Отметим, что центр «ДАР» считается одним из самых современных и высокотехнологичных учреждений подобного профиля в России.
Также нам стало известно, что телефоны сегодня не работают в Минтрансе Алтайского края.
- Связь идет через интернет, и на сервере возникли какие-то проблемы, - сказали в Минтрансе.
ИСТОЧНИК KP.RU