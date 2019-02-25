2019-02-25T06:27:19+03:00
Происшествия

Жительницу Камня-на-Оби обманули на 60 тысяч рублей при продаже голубей

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Женщина подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.Женщина подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Мошенники похитили у жительницы Камня-на-Оби 60 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 32-летняя женщина выставила в интернете объявление о продаже голубей. Ей позвонил мужчина и сказал, что готов купить птиц и даже может перевести задаток. Женщина отправилась к банкомату и там, под диктовку неизвестного, сделала так, что с ее счета списались 60 тысяч рублей. За помощью она обратилась в полицию. Как уже успели выяснить стражи порядка, женщина подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В очередной раз полицейские просят не выполнять никакие действия под диктовку неизвестных, а также сообщать данные банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле огромная фура съехала на пешеходную дорожку
24 детсада и 13 школ остались без воды из-за коммунальной аварии в Барнауле
Иткульский спиртзавод находится в предбанкротном состоянии
Пенсионерка погибла на Алтае во время пожара
Газовый баллон, растворитель и марихуану изъяли у жителя алтайского села
Алтайский «ДАР» остался без связи
Лучший легкоатлет России показал непрезентабельный манеж АлтГТУ
Как магний влияет на иммунные процессы человека
«Ростелеком» оборудовал умным домофоном новостройку в Барнауле
Бийских школьников попытались завербовать для торговли наркотиками
Жителя Барнаула «вырубили» одним ударом и ограбили
Название Алтайского края посчитали некорректным и нелогичным
Барнаульский «Университет» дважды обыграл «Тархан» из Стерлитамака
В пригороде Барнаула построят спортивную площадку за 1,4 млн рублей
Небольшие дома в Алтайском крае уберут из программы капитального ремонта
Житель Барнаула в погоне за призом перевел мошенникам пять тысяч рублей
Семья из Рубцовска потеряла жилье и все имущество из-за взрыва печки
В Барнауле у пенсионерки украли золотые украшения и 28 тысяч рублей
Барнаульца «поздравили» с 23 февраля ножевым ранением
Пьяный водитель «Жигулей» протаранил в Барнауле четыре автомобиля