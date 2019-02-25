Жительницу Камня-на-Оби обманули на 60 тысяч рублей при продаже голубей

СЕГОДНЯ 06:27 2019-02-25T06:27:19+03:00

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Мошенники похитили у жительницы Камня-на-Оби 60 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 32-летняя женщина выставила в интернете объявление о продаже голубей. Ей позвонил мужчина и сказал, что готов купить птиц и даже может перевести задаток. Женщина отправилась к банкомату и там, под диктовку неизвестного, сделала так, что с ее счета списались 60 тысяч рублей. За помощью она обратилась в полицию. Как уже успели выяснить стражи порядка, женщина подключила свою карту к абонентскому номеру злоумышленников.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В очередной раз полицейские просят не выполнять никакие действия под диктовку неизвестных, а также сообщать данные банковской карты.

ИСТОЧНИК KP.RU