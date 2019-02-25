Как магний влияет на иммунные процессы человека

СЕГОДНЯ 06:20 2019-02-25T06:21:08+03:00

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Магний является одним из основных элементов жизнедеятельности. Он активирует работу более трехсот ферментов и витаминов группы В, участвует в углеводном, белковом и липидном обменах.

Самое большое количество микроэлемента скапливается в костях, мышцах, печени и тканях нервной системы. В организме не синтезируется, поэтому его источниками являются продукты питания, соль и вода. Оказав полезное действие, магний удаляется продуктами жизнедеятельности кишечника.

Магний играет очень важную роль в организме, ведь он один контролирует всю работу клеток – формирование белка, обмен веществ, деление и очистку. Этот микроэлемент жизненно важен для всех иммунных процессов, в случаях аллергии, стрессов, воспалений действует как противотоксичный и противоанафилактический фактор.

Магний в продуктах питания является компонентом любой пищевой цепочки. Т.е. любую пищу, которая не подвергалась термообработке, можно назвать носителем магния, хоть и в разных количествах. Самыми богатыми на магний являются необработанные злаки (обработка «убивает» до 80% элемента), орехи и бобы. Также хорошим источником можно назвать питьевую воду, при условии, что она содержит много кальция.

Избыток магния очень сложно получить из-за того, что продукты в нашем рационе чаще всего изначально бедны магнием, "благодаря" современным технологиям.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание магния на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU