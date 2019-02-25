2019-02-25T05:59:52+03:00
Общество

«Ростелеком» оборудовал умным домофоном новостройку в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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«Ростелеком» оборудовал умным домофоном новостройку в Барнауле«Ростелеком» оборудовал умным домофоном новостройку в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
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Национальный оператор связи впервые в Барнауле реализовал проект по установке умного домофона в многоквартирном доме. Жильцы новостройки по адресу: ул. Чернышевского, 186 получили возможность открывать подъездную дверь с помощью стационарного или мобильного телефона. В феврале ключи от домофона получили 80% жильцов, услуга уже установлена в 35 квартирах.

«Ростелеком» на стадии строительства дома построил волоконно-оптическую сеть и установил в подъездах коммутационное оборудование. Благодаря технологии PON («оптика в квартиру») жители 16-этажного дома могут пользоваться интернетом до 100 Мбит/с, «Интерактивным ТВ» и SIP-телефонией. Традиционный пакет услуг компания дополнила умным домофоном.

Комплексное технологическое решение «Умный домофон» – это современная система контроля доступа в подъезды. В отличие от обычных устройств, сигнал с домофонной панели «Ростелекома» на подъездной двери поступает на домашний телефон. Кроме того, в домофон встроена кнопка вызова экстренных служб и цифровая камера.

«Ростелеком» оборудовал умным домофоном новостройку в Барнауле Фото: предоставлено пресс-службой

«Ростелеком» оборудовал умным домофоном новостройку в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой

Для подключения услуги оператор заводит в квартиру оптический кабель, устанавливает терминал и подключает домашний телефон с тональным набором, который одновременно выполняет роль домофонной трубки. По желанию клиента компания готова одновременно с домофоном подключить скоростной интернет и домашнее телевидение.

C апреля 2019 года умным домофоном можно будет управлять со смартфона или планшета. Для этого необходимо скачать мобильное приложение и настроить услугу в личном кабинете. При получении вызова на смартфон владелец услуги будет видеть гостя. Камера высокого разрешения на домофонной панели с инфракрасной подсветкой для съёмки в темноте передает изображение посетителя и обстановку вокруг.

По просьбе управляющей компании «Ростелеком» также организовал управление тремя шлагбаумами на въезде во двор дома и на подземную парковку.

- Умные услуги повышают безопасность, комфорт, а вместе с пакетом традиционных услуг «Ростелекома» и ликвидность городской квартиры. В 2019 году мы заведем индивидуальный оптику в 19 новостроек Барнаула, и в большинстве домов вместе с традиционными телеком-услугами установим умные домофоны и умные шлагбаумы, – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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