Жителя Барнаула «вырубили» одним ударом и ограбили

СЕГОДНЯ 04:14 2019-02-25T04:14:17+03:00

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Житель Барнаула обратился с заявлением в полицию после того, как на него напали на улице, ударили и ограбили.

Подробнее о происшествии пишут в сообществе «Инцидент Барнаул». Все произошло в 5 часов утра 24 февраля по адресу: Северный Власихинский проезд, 61. К мужчине подошел неизвестный. После непродолжительного разговора он неожиданно ударил прохожего, от чего тот потерял сознание. Когда потерпевший пришел в себя, он обнаружил, что у него пропали дорогой смартфон и 20 тысяч рублей.

Приметы подозреваемого: на вид 27-30 лет, рост 180-185, среднего телосложения, лицо овальное. Был одет в серую куртку с капюшоном, темное спортивное трико и кроссовки.

Подписчики сообщества активно оставляют свои комментарии к сообщению о происшествии. Многих теперь больше всего волнует, куда мужчина шел с «такой» суммой денег.

ИСТОЧНИК KP.RU