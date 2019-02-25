Название Алтайского края посчитали некорректным и нелогичным
Барнаульский ученый, кандидат географических наук и заслуженный ветеран СО РАН Лев Прудник предложил переименовать Алтайский край.
Как пишет сайт «АиФ-Алтай», свою позицию ученый объясняет тем, что в 1991 году границы нашего региона были изменены. После этого 85% территории края стала составлять равнина и лишь 15% составляют
северные предгорья, часть низкогорий Алтая и западная часть его низкогорного отрога – Салаира.
Именно поэтому, по мнению Льва Прудника, название края «Алтайский»
является некорректным и нелогичным, так как издревле и во все времена Алтаем называют горную страну.
– Правильным названием современного Алтайского края будет «Приалтайский край». Не с политической, а именно географической точки зрения, – говорит Лев Прудник.
Ученый предлагает и альтернативное название – Верхнее-Обской край.
ИСТОЧНИК KP.RU