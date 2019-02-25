Название Алтайского края посчитали некорректным и нелогичным

СЕГОДНЯ 03:42 2019-02-25T03:42:25+03:00

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Барнаульский ученый, кандидат географических наук и заслуженный ветеран СО РАН Лев Прудник предложил переименовать Алтайский край.

Как пишет сайт «АиФ-Алтай», свою позицию ученый объясняет тем, что в 1991 году границы нашего региона были изменены. После этого 85% территории края стала составлять равнина и лишь 15% составляют

северные предгорья, часть низкогорий Алтая и западная часть его низкогорного отрога – Салаира.

Именно поэтому, по мнению Льва Прудника, название края «Алтайский»

является некорректным и нелогичным, так как издревле и во все времена Алтаем называют горную страну.

– Правильным названием современного Алтайского края будет «Приалтайский край». Не с политической, а именно географической точки зрения, – говорит Лев Прудник.

Ученый предлагает и альтернативное название – Верхнее-Обской край.

ИСТОЧНИК KP.RU