Барнаульский «Университет» дважды обыграл «Тархан» из Стерлитамака

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-24T15:22:52+03:00

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Волейболисты барнаульского «Университета» провели очередные домашние матчи в рамках Высшей лиги «А» чемпионата России. На этот раз команда Ивана Воронкова встречалась с клубом «Тархан» из Стерлитамака.

В первой игре, которая состоялась накануне, 23 февраля, хозяева площадки проиграли в первом сете со счетом 27:29. Дальше барнаульцы сумели перестроиться, что привело их к общей победе в матче со счетом 3:1.

Зрителям, которые присутствовали на первой игре, могло показаться, что и в повторном матче «студенты» вновь добудут легкую победу, но соперник показал, что у него другие планы.

Во второй встрече первый сет остался за барнаульской командой – 25:22. Вторая партия складывалась в пользу «Университета», однако гости сумели переломить ход игры и сравняли счет. В третьей партии «Тархан» и вовсе вышел вперед. В следующем сете барнаульцы находились на краю пропасти, уступая в счете – 22:24, но сумели завершить партию в свою пользу – 26:24.

Уже в начале пятой решающей партии стало понятно, что у волейболистов «Университета» больше осталось сил на борьбу, в итоге они победили на тай-брейке со счетом 15:8.

На текущий момент барнаульская команда сохранила за собой восьмое место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU