2019-02-24T13:45:43+03:00
Общество

В пригороде Барнаула построят спортивную площадку за 1,4 млн рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В поселке Центральный, который относится к пригороду Барнаула, появится площадка для игровых видов. Ее построят на территории школы №91 по адресу: улица Мира, 11 по проекту поддержки местных инициатив.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, общая стоимость объекта составит 1,4 миллиона рублей. Большую часть затрат возьмут на себя краевой и городской бюджеты. Жители вложат 10% общей суммы. Также они будут принимать посильное участие непосредственно в обустройстве площадки. Спортивный объект планируют открыть в сентябре 2019 года.

По данным региональных властей свыше 200 проектов признаны победителями конкурса Алтайского края в сфере поддержки местных инициатив в 2019 году. Общая стоимость реализации проектов составит 187,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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