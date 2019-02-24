Небольшие дома в Алтайском крае уберут из программы капитального ремонта

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-24T10:51:54+03:00

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Дома, в которых менее пяти квартир, уберут из программы капитального ремонта в Алтайском крае. Это решение могут принять на ближайшей сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев у собственников многоквартирных домов, в которых менее чем пять квартир появится возможность исключить свои дома из краевой программы капитального ремонта. В дальнейшем вопросы по замене кровли, ремонту подвалов и коммуникаций жильцы таких домов будут решать самостоятельно. При этом ранее уплаченные взносы на капитальный ремонт этим собственникам вернут в порядке, установленном региональным правительством.

Еще одно важное изменение – законопроектом предлагается сократить с одного года до шести месяцев срок вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переходе из «общего котла» (то есть от формирования фонда капитального ремонта на счете регоператора) к созданию фонда на специальном счете.

– Это ускорит процедуры, связанные с переходом от «котлового» способа к индивидуальному, и обеспечит собственникам большую свободу в принятии решений, – добавил Альберт Лунев.

ИСТОЧНИК KP.RU