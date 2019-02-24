2019-02-24T10:51:54+03:00
Общество

Небольшие дома в Алтайском крае уберут из программы капитального ремонта

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Небольшие дома в Алтайском крае уберут из программы капитального ремонтаНебольшие дома в Алтайском крае уберут из программы капитального ремонтаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Дома, в которых менее пяти квартир, уберут из программы капитального ремонта в Алтайском крае. Это решение могут принять на ближайшей сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Как сообщил председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев у собственников многоквартирных домов, в которых менее чем пять квартир появится возможность исключить свои дома из краевой программы капитального ремонта. В дальнейшем вопросы по замене кровли, ремонту подвалов и коммуникаций жильцы таких домов будут решать самостоятельно. При этом ранее уплаченные взносы на капитальный ремонт этим собственникам вернут в порядке, установленном региональным правительством.

Еще одно важное изменение – законопроектом предлагается сократить с одного года до шести месяцев срок вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переходе из «общего котла» (то есть от формирования фонда капитального ремонта на счете регоператора) к созданию фонда на специальном счете.

– Это ускорит процедуры, связанные с переходом от «котлового» способа к индивидуальному, и обеспечит собственникам большую свободу в принятии решений, – добавил Альберт Лунев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В пригороде Барнаула построят спортивную площадку за 1,4 млн рублей
Житель Барнаула в погоне за призом перевел мошенникам пять тысяч рублей
Семья из Рубцовска потеряла жилье и все имущество из-за взрыва печки
В Барнауле у пенсионерки украли золотые украшения и 28 тысяч рублей
Барнаульца «поздравили» с 23 февраля ножевым ранением
Пьяный водитель «Жигулей» протаранил в Барнауле четыре автомобиля
Барнаульца избили за отказ по-мужски пожать руку
Красивые сотрудницы ГИБДД приятно удивили водителей
Виктор Томенко возложил цветы на мемориал 23 февраля
Барнаулец убил «разрушившую» его жизнь бывшую тещу
В Барнауле обсудили вопросы организации пассажирских перевозок
В Барнауле пройдет конкурс бородачей
В Барнауле начался чемпионат по зимним трековым гонкам
В Барнауле ограбили храм преподобного Антония Киево-Печерского
Актер Павел Деревянко построит дом на Алтае
Акцию по раздельному сбору мусора проведут в Барнауле
Депутаты БГД отказались от ежемесячных выплат
В Барнауле появится новая спортивная площадка
Синоптики рассказали о погоде на 23 февраля в Барнауле
Из-за коммунальной аварии более 70 домов Рубцовска остались без тепла
В Бийске насмерть сбили женщину-пешехода
В Барнауле полиция задержала студента-комсомольца прямо в университете
Задай вопрос энергетикам!
Барнаульца при покупке телефона «кинули» на 40 тысяч рублей
Почтовые отделения во время праздников будут работать в Алтайском крае
Не желая ехать в командировку, женщина сказала, что у нее украли паспорт