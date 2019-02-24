2019-02-24T09:16:56+03:00
Происшествия

Житель Барнаула в погоне за призом перевел мошенникам пять тысяч рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Барнаула в погоне за призом перевел мошенникам пять тысяч рублейЖитель Барнаула в погоне за призом перевел мошенникам пять тысяч рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Очередной житель Барнаула попался на уловку мошенников. На этот раз 42-летний мужчина хотел получить бонусы от банка, но вместо этого потерял пять тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, на одном из сайтов мужчина нашел рекламу, где говорилось, что банк дарит 5000 бонусов в виде денежной компенсации.

Тогда он перешел по указанной ссылке. Когда потерпевший ввел в специальном окне свои личные данные, номер карты, ее окончание, защитный код на обратной стороне, на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств. Мужчина обратился в банк, где ему объяснили, что такой акции финансовое учреждение не проводило. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

Правоохранители напоминают, что не стоит сообщать неизвестным подробные данные своей банковской карты, поскольку информацию могут запрашивать мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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