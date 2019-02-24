СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-24T08:29:21+03:00

Семья из Рубцовска потеряла жилье и все имущество из-за взрыва печки Фото: группы "Инцидент Рубцовск"

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Поздним вечером, 22 февраля, сгорел частный жилой дом в Рубцовске. По предварительной информации причиной пожара могли стать неисправности в системе отопления, из-за которых произошел взрыв печки.

Подробнее о случившемся написали в сообществе «Инцидент Рубцовск». Известно, что хозяев в момент происшествия дома не было. Возможно, это обстоятельство спасло их жизни. Между тем, в результате ЧП люди потеряли жилье и все имущество.

В сообществе указано, что погорельцам нужна любая женская одежда, размер 44-46. Также нужна мужская одежда – размер 52-54. также для оказания помощи указан номер банковской карты: 4276802021199243 (Сбербанк) Елена Владимировна Анненкова. Ее номер телефона: 89237931037.

Известно, что жители Рубцовска и других населенных пунктов Алтайского края уже начали оказывать помощь людям, которые попали в беду. Было ли застраховано жилье и имущество, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU