В Барнауле у пенсионерки украли золотые украшения и 28 тысяч рублей
Накануне, 23 февраля, в квартиру барнаульской пенсионерки пришел неизвестный мужчина, который предлагал купить норковую шубу. В итоге он украл у женщины золотые украшения и 28 тысяч рублей.
О случившемся написали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что все произошло по адресу: улица Ярных, 52. Неизвестный мужчина цыганской национальности под предлогом продажи норковой шубы похитил у пожилой женщины золотой браслет, золотую цепочку с крестиком и 28 тысяч рублей.
Уточняется, что рост злоумышленника примерно 190 см. Был одет в синий костюм. Передвигается на белой дорогой иномарке.
В комментариях горожане сочувствуют обманутой пенсионерке.
– Сколько можно бабулям твердить, не впускать в квартиру посторонних, – написала Светлана Шиллер.
Обратилась ли обманутая пенсионерка с заявлением в полицию пока не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU