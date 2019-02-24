2019-02-24T07:21:35+03:00
Происшествия

В Барнауле у пенсионерки украли золотые украшения и 28 тысяч рублей

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Накануне, 23 февраля, в квартиру барнаульской пенсионерки пришел неизвестный мужчина, который предлагал купить норковую шубу. В итоге он украл у женщины золотые украшения и 28 тысяч рублей.

О случившемся написали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что все произошло по адресу: улица Ярных, 52. Неизвестный мужчина цыганской национальности под предлогом продажи норковой шубы похитил у пожилой женщины золотой браслет, золотую цепочку с крестиком и 28 тысяч рублей.

Уточняется, что рост злоумышленника примерно 190 см. Был одет в синий костюм. Передвигается на белой дорогой иномарке.

В комментариях горожане сочувствуют обманутой пенсионерке.

– Сколько можно бабулям твердить, не впускать в квартиру посторонних, – написала Светлана Шиллер.

Обратилась ли обманутая пенсионерка с заявлением в полицию пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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