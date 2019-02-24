Барнаульца «поздравили» с 23 февраля ножевым ранением
В ночь на 23 февраля трое неизвестных напали с ножом на жителя Барнаула. Все произошло на улице Шукшина, рядом со школой. В итоге мужчина получил ножевое ранение.
Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», нападавшие скрылись. Они ушли в сторону улицы Солнечная Поляна. Подозреваемым на вид 30-35 лет. Один из них был одет в красную куртку и черную шапку с белой надписью Adidas.
Что стало причиной конфликта, не уточняется.
– Да уж, вот и гуляй на улице после такого ночью один, – написал комментарий под сообщением о происшествии Иван Васильченко.
– А детишки даже и не догадываются, какие баталии происходят по ночам на территории их школы. Это же надо было умудриться встретиться им в том месте в то время, – добавил Иван Иванов.
– Каждый день поножовщина. Такое чувство, что сейчас вообще не разговаривают, а сразу режут, – резюмировала Анита Блок.
ИСТОЧНИК KP.RU