СЕГОДНЯ 05:29 2019-02-24T05:29:28+03:00

Пьяный водитель «Жигулей» протаранил в Барнауле четыре автомобиля Фото: со страницы vk.com/incident_22

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Массовое ДТП спровоцировал в Барнауле водитель автомобиля ВАЗ-2105. Авария произошла накануне, 23 февраля. Очевидцы утверждают, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Уходя от погони, он протаранил четыре машины.

Информацию об этом дорожно-транспортном происшествии опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что авария произошла на улице Взлетной рядом со зданием №15б.

– Водитель пятёрки бухой в дым! От погони уходил, не ушёл! Итог четыре тачки. Не пейте за рулём! – написал участник сообщества по имени Иван.

– Я его ещё на пересечении Лазурная – Власихинская видел, они его там начали тормозить, – оставил комментарий Дмитрий Гагарин.

– Он на Шумакова – Балтийская еще двоих зацепил, – написал Анатолий Таничев.

Другие горожане также оставляют гневные комментарии в адрес виновника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU