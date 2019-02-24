Пьяный водитель «Жигулей» протаранил в Барнауле четыре автомобиля
Массовое ДТП спровоцировал в Барнауле водитель автомобиля ВАЗ-2105. Авария произошла накануне, 23 февраля. Очевидцы утверждают, что виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения. Уходя от погони, он протаранил четыре машины.
Информацию об этом дорожно-транспортном происшествии опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что авария произошла на улице Взлетной рядом со зданием №15б.
– Водитель пятёрки бухой в дым! От погони уходил, не ушёл! Итог четыре тачки. Не пейте за рулём! – написал участник сообщества по имени Иван.
– Я его ещё на пересечении Лазурная – Власихинская видел, они его там начали тормозить, – оставил комментарий Дмитрий Гагарин.
– Он на Шумакова – Балтийская еще двоих зацепил, – написал Анатолий Таничев.
Другие горожане также оставляют гневные комментарии в адрес виновника аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU