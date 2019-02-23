Барнаульца избили за отказ по-мужски пожать руку

СЕГОДНЯ 15:58 2019-02-23T15:59:29+03:00

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Этикет превыше всего. Особенно это касается правил поведения в барнаульских пивных, тех самых псевдобарах, которые депутаты пытались обуздать, но у них ничего не вышло.

Драка произошла на Островского 28, 19 февраля. К компании отдыхающих, увидев своих знакомых, подошел ранее судимый, правда условно, за хранение и распространение наркотиков (228 УК РФ) 22-летний паренёк.

- 46-летний барнаулец парня не знал и в силу невежества, а может из-за достаточной степени опьянения, отказался потрясти руку в ответ. Слово за слово, стаканом по столу и наступает стремительная эскалация конфликта с предложения выскочить на улицу, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Мужчина выходить с ним отказался, а в продолжении разговора плохо высказался в адрес молодого. Парень, недолго думая, ударил того в корпус, а потом нанес еще несколько ударов ногами. В итоге барный хам получил закрытый перелом рёбер и внутреннее кровотечение.

А его обидчик отправился объясняться перед полицией за причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU