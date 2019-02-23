Красивые сотрудницы ГИБДД приятно удивили водителей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-23T14:21:30+03:00

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23 февраля сотрудницы ГИБДД поздравили барнаульских водителей с Днем защитника отечества.

Принимая поздравления от прекрасной половины Госавтоинспекции и предприятия «Дорожные знаки Алтая», мужчины за рулем не остались равнодушными - улыбались, говорили, что им очень приятно такое внимание.

Эх, списать старые штрафы, автомобилистам, увы, не предлагали, вместо этого мужчинам вручали памятные подарки и сувениры. Мероприятие проводится ежегодно и направлено на повышение сознательности и уровня культуры вождения, мотивации к соблюдению правил дорожного движения водителями, и снижение числа ДТП на дорогах столицы.

- Сотрудники ГИБДД надеются, что приятные сюрпризы не только подняли водителям настроение, но и послужили стимулом к более ответственному поведению на дороге, - сообщается на официальном сайте регионального управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU