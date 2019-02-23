Виктор Томенко возложил цветы на мемориал 23 февраля

СЕГОДНЯ 14:06 2019-02-23T14:06:28+03:00

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Губернатор края Виктор Томенко возложил цветы к мемориалу Славы в Барнауле. Торжественная церемония состоялась 23 февраля.

Сотни жителей края, среди которых представители разных поколений, также приняли участие в мероприятии, посвященном памяти воинов, павших защищая родную землю.

- Люди несли цветы с самого утра, отдавая дань подвигу солдат и офицеров, чьи имена увековечены на Мемориале Славы, а также безвестных героев, - сообщает официальный сайт регионального правительства.

В торжественной церемонии возложения цветов к монументу «Героям защитникам Отечества - от благодарных потомков в честь 50-летия Великой Победы» заместитель председателя правительства края Денис Губин, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, руководители краевых и городских органов власти, представители ветеранских организаций, активисты общественных и военно-патриотических объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU