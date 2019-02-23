В Барнауле обсудили вопросы организации пассажирских перевозок
После многочисленных жалоб жителей на перевозчиков и нехватку транспорта, особенно в часы пик, в правительстве обсудили этот наболевший вопрос.
Анализ регулярности движения автобусов и соблюдения скоростного режима по данным системы «АСУ-Навигация» актуальность проблемы подтвердил. Только озвученные результаты кажутся на первый взгляд сомнительными - по итогам круглого стола перевозчикам напомнили о необходимости придерживаться расписания, в том числе в выходные и праздничные дни. А также призвали усилить контроль за водителями-лихачами.
Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, на встрече присутствовали заместитель министра, чиновники, президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов, директор «Автовокзал-Пригород» Олег Шпомер и автоперевозчики. С докладами выступили представители некоторых предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU