2019-02-23T10:46:24+03:00
Общество

В Барнауле обсудили вопросы организации пассажирских перевозок

Иван ОЛЕКСЮК
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После многочисленных жалоб жителей на перевозчиков и нехватку транспорта, особенно в часы пик, в правительстве обсудили этот наболевший вопрос.

Анализ регулярности движения автобусов и соблюдения скоростного режима по данным системы «АСУ-Навигация» актуальность проблемы подтвердил. Только озвученные результаты кажутся на первый взгляд сомнительными - по итогам круглого стола перевозчикам напомнили о необходимости придерживаться расписания, в том числе в выходные и праздничные дни. А также призвали усилить контроль за водителями-лихачами.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, на встрече присутствовали заместитель министра, чиновники, президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов, директор «Автовокзал-Пригород» Олег Шпомер и автоперевозчики. С докладами выступили представители некоторых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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