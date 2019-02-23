В Барнауле пройдет конкурс бородачей
В Барнауле пройдет чемпионат бородачей. Как сообщают организаторы, конкурс в нашем городе проводится впервые. 23 февраля в 15.00 в ТЦ «Огни» соберутся самые брутальные мужчины и их болельщики.
Они будут «состязаться» в нескольких номенациях:
«Самая длинная борода»
«Самая необычная борода»
«Самый брутальный образ»
«Самый молодой бородач»
«Самый возрастной бородач»
«Самый сильный бородач»
«Приз зрительских симпатий»
На чемпионате предполагается наличие ведущего (тоже с бородой), бесплатная барбершоп-зона, где каждый желающий может привести свою бороду в порядок и получить консультации по правильному уходу, выступление рэпера и StandUp-комика.
ИСТОЧНИК KP.RU