В Барнауле пройдет конкурс бородачей

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-23T10:28:56+03:00

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В Барнауле пройдет чемпионат бородачей. Как сообщают организаторы, конкурс в нашем городе проводится впервые. 23 февраля в 15.00 в ТЦ «Огни» соберутся самые брутальные мужчины и их болельщики.

Они будут «состязаться» в нескольких номенациях:

«Самая длинная борода»

«Самая необычная борода»

«Самый брутальный образ»

«Самый молодой бородач»

«Самый возрастной бородач»

«Самый сильный бородач»

«Приз зрительских симпатий»

На чемпионате предполагается наличие ведущего (тоже с бородой), бесплатная барбершоп-зона, где каждый желающий может привести свою бороду в порядок и получить консультации по правильному уходу, выступление рэпера и StandUp-комика.

ИСТОЧНИК KP.RU