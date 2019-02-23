В Барнауле начался чемпионат по зимним трековым гонкам

СЕГОДНЯ 07:32 2019-02-23T07:36:13+03:00

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В Барнауле стартовал краевой чемпионат по зимним трековым гонкам. Он пройдет 23 - 24 февраля на Барнаульском ипподроме (проспект Космонавтов, 61).

В нем примут участие пилоты из Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Республики Хакасия. На автомобильном празднике зрителей будут ждать не только зрелищные гонки, но и веселые конкурсы и угощения.

- В субботу, 23 февраля, с 11 часов начнутся тренировочные и хронометрируемые заезды. Официальное открытие и финальные заезды состоятся 24 февраля, начало в 11 часов. Стоимость билета - 150 рублей, - сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Организатор чемпионата - Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке Министерства спорта края.

Кстати, если вы собираетесь посмотреть на это действие, одевайтесь потеплее, в субботу, 23 февраля, температура воздуха днем будет составлять около -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU