2019-02-23T07:26:38+03:00
Происшествия

В Барнауле ограбили храм преподобного Антония Киево-Печерского

Иван ОЛЕКСЮК
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Подозреваемый в кражеПодозреваемый в кражеФото: Телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul"
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В Барнауле 46-летний мужчина ограбил храм преподобного Антония Киево-Печерского, который находится в двух шагах от краевого управления ФСИН на проспекте Ленина, 147б.

20 февраля были похищены планшет и трехдневная выручка церковной лавки – около 3,5 тысяч рублей. Полицейские установили личность грабителя, им оказался бездомный. Как пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», настоятель храма милосердно приютил бездомного и дал ему небольшую подработку.

- В настоящее время по факту возбуждено уголовное дело, мужчина объявлен в розыск, - сообщили в краевом управлении МВД.

Это не первый случай ограбления церквей. В конце февраля мужчина вскрыл ящик для пожертвований в Дмитриевской церкви. Тогда настоятель храма оценил ущерб в 10 тыс. рублей. В ноябре прошлого года подобная кража произошла в Иоанно-Богословской церкви по адресу Шумакова, 25а. Неизвестный похитил лоток с золотыми кольцами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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