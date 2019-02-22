Акцию по раздельному сбору мусора проведут в Барнауле

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-22T17:15:07+03:00

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В субботу, 23 февраля, в Барнауле будут работать мобильные пункты раздельного сбора мусора.

Акцию проводит общественная организация «Мусора. Больше. Нет, Барнаул» при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города. В частности сдать вещи на вторичную переработку можно с 13 до 16 часов на крытой парковке ТРЦ «Пионер» (проспект Ленина, 102в, место 16д). Принимают: пластик первого, второго, четвертого и пятого видов, металл, макулатуру, стекло, энергосберегающие лампы и градусники, неисправную или ненужную бытовую технику, картриджи фильтров-кувшинов и съемные элементы проточных водоочистителей, видео- и аудиокассеты, CD- и DVD-диски.

Помимо этого раздельный сбор вторсырья пройдет по следующим адресам:

площадь Народная (улица Попова, 86): с 10.00 до 10.20;

торгово-развлекательный центр «Огни» (улица Антона Петрова, 219б): с 10.40 до 11.00;

площадь Адмирала Кузнецова (улица Балтийская, 52): с 11.20 до 11.40;

торгово-офисный центр «Гулливер-парк» (проспект Красноармейский, 51а): с 12.20 до 12.40.

Также принимаются и годные вещи: посуда, книги, журналы для подопечных фонда «Старость в радость», обрезы тканей, ленты для занятия творчеством. Помимо этого все желающие могут помочь приюту для бездомных животных «Ласка».

ИСТОЧНИК KP.RU