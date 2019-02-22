Депутаты БГД отказались от ежемесячных выплат

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-22T15:42:10+03:00

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В пятницу, 22 февраля, на заседании Барнаульской городской думы депутаты поддержали протест прокурора и отказались от ежемесячных выплат народным избранникам, работающим на неосвобожденной основе.

Как сообщает «Политсибру», решение поддержали 32 депутата. Еще три воздержались. Голосов «против» не было. Известно, что единогласно инициативу поддержала фракция «Единая Россия».

Напомним, в 2013 году Барнаульская городская дума приняла решение «О ежемесячных компенсационных выплатах депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе». Один такой депутат ежемесячно получал шесть тысяч рублей. Также председателю думы, работающему не за зарплату, компенсировали расходы на служебные командировки. Данное решение было добавлено совсем недавно – в октябре 2018 года.

В итоге, из 40 человек зарплату получают четверо: Марина Ермоленко, Сергей Струченко, Юрий Ряполов и Дмитрий Ворсин. Остальные работают на непостоянной основе.

- Ежемесячно из бюджета на них тратится 210 тысяч рублей. За год – 2,52 млн рублей, а за весь период работы созыва – 12,6 млн рублей, - пишет источник информации.

Ранее в добровольном порядке от компенсации отказалась председатель гордумы Галина Буевич.

ИСТОЧНИК KP.RU