2019-02-22T13:21:20+03:00
Общество

В Барнауле появится новая спортивная площадка

Анна СЕМИНА
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Новая спортивная площадкаНовая спортивная площадкаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Многофункциональная спортивная площадка в этом году появится в Центральном районе Барнаула.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ее оборудуют на территории школы №91 (ул.Мира, 11) в поселке Центральном. На ней можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. Общая стоимость объекта составляет 1,4 миллиона рублей.

- Большую часть затрат возьмут на себя краевой и городской бюджеты, 10 процентов от общей суммы готовы вложить жители в качестве софинансирования, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Кстати, именно местные жители приняли самое активное участие в реализации данного проекта. Благодаря их инициативе он выиграл в конкурсе.

По предварительным подсчетам, площадку откроют в сентябре 2019 года. Подробнее о сооружении можно узнать на сайте алтайпредлагай.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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