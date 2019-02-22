В Барнауле появится новая спортивная площадка

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-22T13:21:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Многофункциональная спортивная площадка в этом году появится в Центральном районе Барнаула.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, ее оборудуют на территории школы №91 (ул.Мира, 11) в поселке Центральном. На ней можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. Общая стоимость объекта составляет 1,4 миллиона рублей.

- Большую часть затрат возьмут на себя краевой и городской бюджеты, 10 процентов от общей суммы готовы вложить жители в качестве софинансирования, - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Кстати, именно местные жители приняли самое активное участие в реализации данного проекта. Благодаря их инициативе он выиграл в конкурсе.

По предварительным подсчетам, площадку откроют в сентябре 2019 года. Подробнее о сооружении можно узнать на сайте алтайпредлагай.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU