2019-02-22T13:13:39+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде на 23 февраля в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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В субботу, 23 февраля, в Барнауле ожидается -7 градусов и ветер.В субботу, 23 февраля, в Барнауле ожидается -7 градусов и ветер.Фото: Дарья САВЕНКО
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В субботу, 23 февраля, в Барнауле ожидается -7 градусов и ветер.

Как рассказали синоптики, в ночь на субботу температура в краевой столице опустится до -14…-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -4…-6 градусов. Осадков не ожидается, утром изморозь, южный ветер 3-8 метров в секунду.

В ночь на 24 февраля температура в Барнауле опустится до -13…-15 градусов, а днем поднимется до -2…-4. Осадков также не будет, утром изморозь, юго-западный ветер 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю завтра днем -3...-8, в предгорьях до +2. Без осадков, утром местами изморозь, туман, ветер южный 3-8 метров в секунду. В ночь на 24 февраля в Барнауле -12…-17, местами в предгорных районах до -23 градусов, а днем -2…-7, в предгорьях до +4 градусов. Без осадков, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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