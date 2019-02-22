Из-за коммунальной аварии более 70 домов Рубцовска остались без тепла

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-22T12:38:19+03:00

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Порыв на теплотрассе произошел утром в пятницу, 22 февраля, в Рубцовске. Из-за аварии более 70 домов остались без отопления.

Помимо этого, батареи начали терять тепло в пяти частных домах, трех школах, детском саду, четырех учреждениях здравоохранения и музыкальном колледже.

Тепло отключили из-за свища, который образовался на подающем трубопроводе отопления, диаметром 89 мм в районе пересечения улиц Смоленской и Комсомольской. На устранение неполадок направили две бригады. По плану они должны были завершить работы после обеда. Так и произошло. Около трех часов дня порыв полностью устранили.

В настоящий момент, как сообщает портал «вРубцовске.ру» энергетики приступили к заполнению системы отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU