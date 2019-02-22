2019-02-22T11:51:15+03:00
Происшествия

В Бийске насмерть сбили женщину-пешехода

Юлия ЕВГРАФОВА
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Инцидент произошел сегодня, 22 февраля, около 11:30, в Бийске на улице Мухачева.

Как сообщают в краевом отделении ГИБДД, водитель 1947 года рождения в районе дома 145 на "Волге" сбил пожилую женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Личность погибшей пока не установлена. Причину смерти и все подробности случившегося на данный момент выясняют эксперты.

- Ограничения по скорости нет. Только перед больницей знак стоит и полицейского положили. А тут… Несутся, как хотят, что водители, что пешеходы. Не дай бог… Нужно всегда убеждаться, что тебя пропускают. Пусть лучше обругают, зато жив будешь, - пишет в социальных сетях одна из жительниц Бийска.

Скриншот

Скриншот

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ИСТОЧНИК KP.RU

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