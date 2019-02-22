2019-02-22T10:54:20+03:00
Общество

В Барнауле полиция задержала студента-комсомольца прямо в университете

САПОЖКОВА Александра
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фото с личной странице ВКонтакте Виктора Дряхловафото с личной странице ВКонтакте Виктора Дряхлова
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21 февраля сотрудники полиции прямо с пар увезли студента-комсомольца Виктора Дряхлова Об этом в соцсетях сообщил Антон Арцибашев, лидер краевой ячейки КПРФ.

Он предположил, что причиной тому стала организация флешмобов против отмены льгот на проезд для малообеспеченных студентов. Коммунистическая молодежь проводила одиночные пикеты в транспорте в конце минувшего месяца, сообщает "Политсибру".

- Полицейские сделали скрины с телефона Виктора с нашей комсомольской беседой. Разрабатывают статью 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, - прим.ред.), - отметил Антон Арцибашев. - Полицейские предупредили, что следующими будут Ксения Идолова и я.

22 февраля на сессии Барнаульской гордумы начальнику УМВД по городу Максиму Гердту задали вопрос:

- Понесут ли полицейские наказания за такие действия, которые компрометируют студента в глазах его товарищей, роняют его авторитет? - спросила депутат от фракции КПРФ Елена Хрусталева.

Главный полицейский Барнаула пояснил, что в отношении двоих полицейских, которые задерживали Дряхлова, идет служебная проверка. Он также добавил, что студентом заинтересовались сотрудники Центра по противодействию экстремизму, но предмет их интереса не раскрыл.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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