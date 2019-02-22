2019-02-22T10:22:25+03:00
Происшествия

Барнаульца при покупке телефона «кинули» на 40 тысяч рублей

Анна СЕМИНА
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Телефон барнаулец так и не купилТелефон барнаулец так и не купилФото: Анна СЕМИНА
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25-летний барнаулец стал жертвой мошенников, когда через интернет покупал телефон. У него похитили 40 тысяч рублей.

На одном из сайтов он нашел объявление о продаже мобильного телефона. Созвонился с продавцом и договорился о доставке через почтовое отделение.

- Он оплатил товар, переведя деньги на карту злоумышленника. После этого «продавец» перезвонил ему и сказал, что его счет заблокировали. Чтобы сделать отмену перевода надо позвонить в банк, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Однако когда барнаулец позвонил в банк, там ему сообщили, что деньги были обналичены. Повторный звонок незнакомцу подтвердил догадки молодого человека – он стал жертвой мошенника. Телефон оказался недоступен. Таким образом покупатель лишился 40 тысяч рублей. Ничего не оставалось, как подать заявление в полицию.

По данному факту в настоящее время проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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