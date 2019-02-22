2019-02-22T09:38:24+03:00
Общество

Почтовые отделения во время праздников будут работать в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Несмотря на праздничные выходные в честь 23 февраля и 8 марта, почтовые отделения в Алтайском крае будут работать.

В частности работать будут 37 отделений Почты России. Согласно установленному графику, 23 февраля, они будут работать по расписанию субботы, а 8 марта – по графику пятницы, с сокращением рабочего дня на один час.

- Для остальных отделений эти дни являются выходными - обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будут,- сообщает официальный сайт правительства региона.

Сегодня, 22 февраля и 7 марта все отделения работают на один час меньше. 24 февраля и 9 марта – обычный режим.

Стоит отметить, что для доставки пенсий и пособий, а также для сельских отделений может быть назначен иной график работы. В некоторых случаях выплаты могут доставить и в выходные и в праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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