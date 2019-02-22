2019-02-22T09:15:40+03:00
Происшествия

Не желая ехать в командировку, женщина сказала, что у нее украли паспорт

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Паспорт на самом деле никто не кралПаспорт на самом деле никто не кралФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

Жительница Барнаула настолько не хотела ехать в дальнюю командировку, что решила пойти на обман и заявила о краже паспорта.

Женщина работала в государственной организации. Минувшей осенью ей сообщили, что она направляется в служебную командировку в Нижний Новгород.

- На этой почве в ее семье произошел конфликт, муж не отпускал в командировку, в том числе из чувства ревности, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Тогда-то она и придумала схему, как остаться дома. Женщина сообщила в полицию, что у нее украли паспорт, и она не может лететь в другой город. При этом она, оставив дома сумку с документами, дошла до остановки и оттуда позвонила по телефону «02». Дежурному она сообщила, что только что неизвестные вырвали из ее рук ту самую сумку с паспортом и кошельком.

Прибывший на «место происшествия» полицейский взял с мнимой пострадавшей объяснение, провел осмотр и предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Разбираться долго в деле не пришлось. Вскоре женщине показали видеозапись, на которой отчетливо видно, что к остановке она уже шла без сумки. На уточняющие вопросы «потерпевшая» даже не стала отвечать, поняла, что ее разоблачат. Пришлось самой во всем сознаться.

Женщину признали виновной и назначили штраф – десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почтовые отделения во время праздников будут работать в Алтайском крае
Старинный универмаг Сухова в Барнауле продают почти за 7 млн рублей
Пьяный мужчина побил стекла нескольких машин в Барнауле
Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле
Музыкант из Барнаула примет участие в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ
ВТБ Капитал Инвестиции запустил первый биржевой фонд российских корпоративных облигаций на Московской бирже
Оплата проезда банковской картой «прижилась» в Барнауле
Сенатор Полетаев встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Алтайская радиоветлаборатория проводит исследования на содержание лития
Пилоты трековых гонок со всей Сибири поборются за 300 тысяч в Барнауле
На улицы Барнаула после снегопада выехали 105 спецмашин
Бесплатный показ военных фильмов пройдет в Барнауле 22 и 23 февраля
Барнаульцы могут за вознаграждение сдать оружие и боеприпасы
Легковушка перевернулась в Барнауле
Общественный транспорт могут обновить в Барнауле
В Барнауле пылает сауна на 80-й Гвардейской Дивизии
Барнаулец разбил бутылкой голову подруге за оскорбление
На Алтае мужчина убил знакомого и порезал лицо приятельницы
Театральная студия в алтайской колонии отметит первый юбилей
Таксист, проживающий в машине, отравился неизвестным ядом
В некоторых школах Барнаула на входе нужно сдавать смартфоны