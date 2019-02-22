Не желая ехать в командировку, женщина сказала, что у нее украли паспорт

СЕГОДНЯ 09:15 2019-02-22T09:15:40+03:00

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Жительница Барнаула настолько не хотела ехать в дальнюю командировку, что решила пойти на обман и заявила о краже паспорта.

Женщина работала в государственной организации. Минувшей осенью ей сообщили, что она направляется в служебную командировку в Нижний Новгород.

- На этой почве в ее семье произошел конфликт, муж не отпускал в командировку, в том числе из чувства ревности, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Тогда-то она и придумала схему, как остаться дома. Женщина сообщила в полицию, что у нее украли паспорт, и она не может лететь в другой город. При этом она, оставив дома сумку с документами, дошла до остановки и оттуда позвонила по телефону «02». Дежурному она сообщила, что только что неизвестные вырвали из ее рук ту самую сумку с паспортом и кошельком.

Прибывший на «место происшествия» полицейский взял с мнимой пострадавшей объяснение, провел осмотр и предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Разбираться долго в деле не пришлось. Вскоре женщине показали видеозапись, на которой отчетливо видно, что к остановке она уже шла без сумки. На уточняющие вопросы «потерпевшая» даже не стала отвечать, поняла, что ее разоблачат. Пришлось самой во всем сознаться.

Женщину признали виновной и назначили штраф – десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU