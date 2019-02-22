2019-02-22T09:02:12+03:00
Общество

Старинный универмаг Сухова в Барнауле продают почти за 7 млн рублей

САПОЖКОВА Александра
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Фото из технической документацииФото из технической документации
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В Барнауле на продажу вновь выставлен старинный универмаг Сухова, который находится на улице Льва Толстого, 31. Его начальная цена — 6,869 млн рублей. Аукцион проведет 26 марта Фонд имущества Алтайского края.

- В составе лота — земельный участок на 786 квадратных метров, склады, нежилые помещения и гаражи общей площадью 691 квадратный метр, - сообщает «МК» на Алтае».

Новый владелец должен будет восстановить крышу, отмостки, водостоки, сделать фасадные работы и ремонт внутри помещений. Отремонтировать объект, по условиям конкурса, собственнику предстоит до 1 мая 2022 года.

Универмаг Сухова — объект культурного наследия, один из исторических объектов туркластера «Барнаул - горнозаводской город». В 2017 году его уже пытались продать за один рубль. Символическая цена была связана с тем, что обгоревший универмаг невозможно продать без земельного участка. А тот стоил 20 млн рублей. Но тогда покупателя так и не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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