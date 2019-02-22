Чемпионат силы, мощи и красоты пройдет в Барнауле

СЕГОДНЯ 08:13 2019-02-22T08:13:19+03:00

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9 марта в Барнауле состоится яркое, зрелищное и по-настоящему «сильное» событие - Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Мероприятие начнется в 17 часов во Дворце культуры «Моторостроителей» по адресу ул. Германа-Титова 50а (ул. Малахова 6).

В 2019 году на Чемпионате введены новые номинации - пляжный бодибилдинг (без весовых ограничений) до 178 см и свыше 178 см. Это направление культуризма было выделено в отдельную категорию, бодибилдеры в которой не стремятся к наращиванию огромных мышечных объемов, но обладают эстетически красивым развитым телом с рельефной умеренной мускулатурой.

Но и это еще не всё! Впервые в России на Чемпионате Алтайского края новая номинация среди мужчин - Men’s Classic Physique (Классик физик). Новая дисциплина была официально утверждена исполкомом и конгрессом IFBB в 2018 году в Бенидорме (Испания) и принята в Федерацию Бодибилдинга России с 2019 года. Золотая эра возвращается, и у каждого из вас есть шанс увидеть это событие первым!

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу – это грандиозное и будоражащее кровь и взгляд соревнование, сильные и красивые соперники, интрига до последних секунд, и просто незабываемое действие, которое стоит увидеть вживую. Мероприятие традиционно является значимым событием в жизни жителей города и любителей бодибилдинга и фитнеса. Ежегодно турнир проводится каждую весну и собирает на одной площадке более 70 лучших атлетов Сибири. И в этом году вновь представители одной из сильнейших команд - команды Алтайского края продемонстрируют плоды своих ежедневных трудов, ведь именно среди наших спортсменов есть многократные призеры чемпионатов мира, России и Европы.

12 категорий, 36 победителей и денежные призы лучшим из лучших – кто же станет чемпионами в этот раз?

Участники открытого чемпионата ждут всех, кто неравнодушен к спорту и фитнесу. Приходите и поддержите нашу сборную.

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте http://barnaul.kassy.ru (Городские зрелищные кассы). Не забудьте зарегистрироваться на сайте http://championship22.ru/ как «зритель», чтобы стать участником розыгрыша абонементов «HARDCORE» и продукции от спонсоров. 9 марта на чемпионате мы определим счастливчиков и вручим подарки нашим победителям (присутствие на розыгрыше обязательно).

Стань частью Чемпионата силы, мощи и красоты!

Вся подробная информация о чемпионате, положение, программа и форма регистрации зрителей и участников находится на сайте: http://championship22.ru/.

Организаторы «Открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу»:

- Министерство спорта Алтайского края

- РОО «Федерация бодибилдинга Алтайского края»

- Сеть тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE

- Агентство маркетинговых коммуникаций «Promo Republic»

ИСТОЧНИК KP.RU