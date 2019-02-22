2019-02-22T07:02:31+03:00
Звезды

Музыкант из Барнаула примет участие в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

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16 февраля в 20.00 на ТНТ стартовал новый сезон шоу «ПЕСНИ», в котором талантливые музыканты пробиваются на большую сцену и представляют публике свои авторские композиции. Отбором и воспитанием артистов, за которыми будет следить вся страна, занялись Тимати и Баста – лидеры лейбла Black Star и творческого объединения «Газгольдер».

Во втором выпуске нового сезона шоу «ПЕСНИ» на телеканале ТНТ примет участие музыкант из Барнаула. Чтобы попасть на шоу, певец пытался привлечь внимание Басты билбордами в Москве, на которых была фраза из его песни: «…Улетаю в бесконечность, оставляю грусть внутри…». Свою задумку парень продолжил в инстаграме. Он выложил фотографию билборда с хештегом #бастапослушай и призывом делать репосты сообщения. Подписчики охотно подхватили флешмоб, и теперь исполнитель выступит перед продюсерами шоу «ПЕСНИ» Тимати и Бастой.

Что ответят ему продюсеры? Пройдет ли певец во второй этап шоу? Завоюет ли сердца фанатов?

Узнай все подробности в эту субботу, 23 февраля в 20:00 на телеканале ТНТ!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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