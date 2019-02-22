2019-02-22T06:47:01+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции запустил первый биржевой фонд российских корпоративных облигаций на Московской бирже

САПОЖКОВА Александра
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21 февраля на Московской бирже начались торги паями «ВТБ-Российские корпоративные облигации смарт бета». Фонд ВТБ Капитал Инвестиции является первым на российском рынке биржевым фондом, предоставляющим инвесторам доступ к корпоративному долговому рынку. Портфель фонда формируется исходя из основных параметров индекса корпоративных облигаций МосБиржи. На сегодняшний день дюрация составляет 2,76 года, доходность – 8, 96% годовых.

ВТБ Капитал и ВТБ Капитал Брокер являются маркет-мейкерами фонда для обеспечения ликвидности на бирже. Это позволяет клиентам покупать и продавать паи фонда самостоятельно в любое время торгового дня - инвестору достаточно иметь брокерский счет. С помощью приложения «ВТБ Мои Инвестиции» можно оперативно производить любые операции с паями фонда.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, отметил:

- БПИФ обладает большим потенциалом развития на российском рынке. Это аналог продукта ETF(Exchange Trade Fund), который имеет широкое распространение на мировых рынках, и выпущен по российскому праву. Создавая фонд, мы учитывали интересы как частных, так и институциональных инвесторов. Уверен, мы увидим большой интерес к фонду со стороны инвесторов и планируем расширить линейку БПИФ до конца года.

- Биржевые фонды активно развиваются в России, с появлением новых инструментов инвестирование становится проще и выгоднее, прежде всего, для начинающих инвесторов. Новый фонд – это удобный способ приобрести готовый портфель облигаций крупнейших российских компаний. Мы рады, что крупнейшие представители финансовой отрасли активно содействуют развитию биржевого сегмента рынка коллективных инвестиций, стимулируя приход на него новых инвесторов, - комментирует председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

Суммарные комиссии фонда не превышают 0,8% годовых. Стоимость пая при запуске фонда составляет 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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