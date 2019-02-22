2019-02-22T06:44:26+03:00
Общество

Оплата проезда банковской картой «прижилась» в Барнауле

Этой услугой уже воспользовались порядка 6,5 тысяч человек
Дарья САВЕНКО
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Этой услугой уже воспользовались порядка 6,5 тысяч человекЭтой услугой уже воспользовались порядка 6,5 тысяч человекФото: Дарья САВЕНКО
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С 4 февраля в трамваях и троллейбусах, а с 12 февраля - в автобусах Барнаула в тестовом режиме введи оплату проезда банковской карты. Воспользовались этой услугой порядка 6,5 тысяч горожан.

Как рассказали в барнаульской администрации, банковской картой оплачена каждая пятая поездка, то есть около 20 тысяч поездок. Таким образом, тестирование прошло удачно, проблем с технической стороной внедрения нового способа оплаты проезда не возникло:

После расширения линейки тарифных планов для транспортных карт, введения возможности их онлайн-пополнения, а также запуска оплаты проезда банковской картой, безналично рассчитываться начали 30% пассажиров.

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В 2018 году количество зарегистрированных ДТП, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 6,6%, число погибших людей сократилось на 20,2%, раненых- на 5,9% (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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