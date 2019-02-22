2019-02-22T06:38:23+03:00
Политика

Сенатор Полетаев встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

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Владимир Полетаев (слева) и Владимир ЯкушевВладимир Полетаев (слева) и Владимир Якушев
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Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа госвласти Республики Алтай, зампредседателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Полетаев обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым результаты «майских указов» президента и состояние строительной отрасли в Горном Алтае.

Особое внимание было уделено проблемам переселения жителей Республики Алтай из аварийного жилищного фонда.

- По данным министра регионального развития Республики Алтай, обратившегося ко мне с просьбой оказать содействие в этом вопросе, сегодня фонд включает 37 многоквартирных домов, – отметил Владимир Полетаев.

Кроме того, участники встречи обсудили возможность изменения стоимости одного квадратного метра жилья, приобретаемого регионом в рамках госпрограмм для граждан, переселяемых из аварийного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели правительство РФ выделяет Республике Алтай 33 845 рублей за 1 кв. метр, тогда как его рыночная стоимость превышает 42 000 рублей.

В ходе встречи сенатор также привел данные о темпах ввода нового жилья в Горном Алтае.

- В силу региональных особенностей – преобладания индивидуального жилищного строительства над многоквартирным – региональное правительство предлагает пересмотреть плановые показатели, установленные минстроем РФ для Республики Алтай, – подчеркнул Владимир Полетаев.

Кроме того, субъект нуждается в изменении коэффициентов, используемых при расчете стоимости строительства объектов с привлечением средств федерального бюджета – жилых домов, школ, больниц, дорог и других – добавил парламентарий.

- В Республике Алтай самые низкие коэффициенты в Сибирском федеральном округе, несмотря на сложные климатические и транспортные условия, которые приводят к удорожанию строительных работ, – подчеркнул Владимир Полетаев.

Владимир Якушев принял информацию к сведению и поручил профильным департаментам министерства изучить данные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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