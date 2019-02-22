2019-02-22T06:31:13+03:00
Наука

Алтайская радиоветлаборатория проводит исследования на содержание лития

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Макроэлемент распространен по всему телу человека, в его тканях и органах (всего около 70 мг), но наиболее сконцентрирован он в головном мозге и почках. К сожалению, накапливаться не успевает из-за своей высокой химической активности и выводится с продуктами работы почек, кишечника и с потом.

Благодаря своему биологическому действию на уровне клеток, литий играет такую роль: способствует активации ферментов и повышает стойкость клетки к злокачественным воздействиям.

Противопоказанием к употреблению является беременность, т. к. в больших количествах литий может нарушить обмен веществ и не задерживает соль, что приводит к неумеренной жажде и частому мочеиспусканию.

Всасывание лития, поступающего с пищей, происходит полностью на 100%. Недостаток макроэлемента может быть вызван рядом причин: недостаток приема с пищей и питьевой водой, хронический алкоголизм, онкологические заболевания и иммунодефицит. К тому же, несмотря на высокий уровень усвоения лития, присутствие некоторого избытка калия, магния и натрия могут этому препятствовать. А вот союзником усвоения можно назвать кальций.

Литий попадает в организм человека, в основном, из питьевой воды. Много его находят в морской и каменной соли, а также в минеральных источниках. Поэтому при купании в подобных водоемах человек может получить дополнительное количество элемента через кожу.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание лития на спектрометре Optima 7300 DV. Вас ждут по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 36а.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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