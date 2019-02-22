2019-02-22T06:20:10+03:00
Спорт

Пилоты трековых гонок со всей Сибири поборются за 300 тысяч в Барнауле

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Чемпионат Алтайского края по зимним трековым гонкам пройдет 23-24 февраля на Барнаульском ипподроме.

На соревнования приедут спортсмены из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Республики Хакасия. Пилоты будут за рулем отечественных авто, представляющих два класса: А-1600, Д2-К.

23 февраля в 11:00 начнутся тренировочные и хронометрируемые заезды.

24 февраля в 11:00 пройдет официальное открытие и финальные заезды.

Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей.

Стоимость билета – 150 рублей. Традиционно мероприятия организует Алтайская федерация автомобильного спорта (АФАС) при поддержке минспорта Алтайского края.

Отметим, что ежегодно соревнования посещают от 3000 до 5000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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