На улицы Барнаула после снегопада выехали 105 спецмашин
Вчера в Барнауле практически весь день сыпали крупные хлопья снега. Для того чтобы сегодня утром на дорогах города не было серьезных заторов, дорожники работали на протяжении всей ночи.
Снег вывезли с проспектов Калинина, Космонавтов, площади Свободы, улиц Северо-Западной, Шукшина, Попова, Власихинской, Гоголя, Пушкина и многих других. Всего же, на борьбу со снегом выехали 105 спецмашин. Они вывезли 2468 кубометров снега и разбросали 116 тонн песчано-соляной смеси.
Сегодня уборка продолжается. Снег вывозят с площади Победы, улиц Привокзальной, Малахова, Юрина, Павловского тракта и других улиц. Также в городе очищаются тротуары, остановочные павильоны, подходы к пешеходным переходам.
Автомобилистов просят быть осторожными на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU