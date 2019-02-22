На улицы Барнаула после снегопада выехали 105 спецмашин

СЕГОДНЯ 06:14 2019-02-22T06:14:03+03:00

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Вчера в Барнауле практически весь день сыпали крупные хлопья снега. Для того чтобы сегодня утром на дорогах города не было серьезных заторов, дорожники работали на протяжении всей ночи.

Снег вывезли с проспектов Калинина, Космонавтов, площади Свободы, улиц Северо-Западной, Шукшина, Попова, Власихинской, Гоголя, Пушкина и многих других. Всего же, на борьбу со снегом выехали 105 спецмашин. Они вывезли 2468 кубометров снега и разбросали 116 тонн песчано-соляной смеси.

Сегодня уборка продолжается. Снег вывозят с площади Победы, улиц Привокзальной, Малахова, Юрина, Павловского тракта и других улиц. Также в городе очищаются тротуары, остановочные павильоны, подходы к пешеходным переходам.

Автомобилистов просят быть осторожными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU