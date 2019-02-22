Легковушка перевернулась в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:55 2019-02-22T04:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Водитель Subaru Legacy не справился с управлением и перевернулся. Происшествие произошло вечером 21 февраля, в Барнауле.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали участники сообщества Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По их словам, авария произошла в поселке Власиха. В городском ГИБДД подтвердили, что в 19.20 на улице Мамонтова, водитель 1991 года рождения, по предварительной информации, не справился с управлением и перевернулся. Машина при этом встала на крышу.

Пострадавших в результате аварии нет. Дорожно-транспортное происшествие оформлено с материальным ущербом, но без пострадавших.

Сами автолюбители отмечают, что из-за смены погоды, на дорогах отмечается гололед, так что не стоит торопиться – целее будешь.

Читайте также:

Из-за непогоды алтайские дорожники перешли на усиленный режим работы

Они занимаются расчисткой федеральный трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (далее).

ИСТОЧНИК KP.RU