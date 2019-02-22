Общественный транспорт могут обновить в Барнауле

СЕГОДНЯ 04:25 2019-02-22T05:00:43+03:00

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Общественный транспорт Барнаула уже давно требует обновления и это возможно , однако на это требуются федеральные субсидии.

Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Его мнение полностью совпадает с мнением горожан - обновление парка пассажироперевозящей техники крайне актуально для краевого центра:

- Транспорт изношен максимально. Через несколько лет его может и вообще не стать, - приводит слова эксперта «АиФ-Алтай».

Напомним, согласно официальной статистике, общественный транспорт Барнаула находится в плачевном состоянии. Изношенность трамваев на сегодняшний день уже достигла 97%, автобусов и троллейбусов — около 85%. Новый электротранспорт в последние пять лет не поступал в столицу Алтайского края.

Все это приводит к тому, что порой автобусы сходят с линии, ломаются прямо во время движения, иногда загораются. И этим уже давно никого не удивишь. К примеру, автобусы большой вместимости были выпущены еще в начале 90-х. Ожидать от них стабильной работы просто смешно.

- Самым «свежим» автобусам по 12 лет и закуплены они были два года назад, - добавляет источник.

ИСТОЧНИК KP.RU