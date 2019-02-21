В Барнауле пылает сауна на 80-й Гвардейской Дивизии
В Барнауле загорелось трехэтажное здание по улице 80-й Гвардейской Дивизии. Об этом сообщают очевидцы в четверг, 21 февраля.
- В здании находится гостиница и сауна. Горит уже минут 15, крыша в огне, все кругом в дыму, пожарные еще не приехали, наверное, не могут пробраться к месту ЧП из-за припаркованных тут и там машин, - рассказала «КП» жительница Барнаула Анна.
Пожар в сауне в Барнауле.
- Начал взрываться шифер, рядом пятиэтажный дом-малосемейка, хорошо, что ветер дует в другую сторону, иначе огонь мог бы перекинуться на него, - рассказала девушка.
Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно. Также нет информации о находящихся в здании людях. Около 19.30 на место прибыли пожарные, они начали проливать пылающее здание.
Не исключено, что, как часто бывает в таких случаях, причиной возгорания окажется нарушение техники безопасности при обращении с огнем или электроприборами.
ИСТОЧНИК KP.RU