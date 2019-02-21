2019-02-21T15:45:16+03:00
Происшествия

В Барнауле пылает сауна на 80-й Гвардейской Дивизии

Иван ОЛЕКСЮК
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Фото с места ЧП предоставлено читателями "КП".Фото с места ЧП предоставлено читателями "КП".
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В Барнауле загорелось трехэтажное здание по улице 80-й Гвардейской Дивизии. Об этом сообщают очевидцы в четверг, 21 февраля.

- В здании находится гостиница и сауна. Горит уже минут 15, крыша в огне, все кругом в дыму, пожарные еще не приехали, наверное, не могут пробраться к месту ЧП из-за припаркованных тут и там машин, - рассказала «КП» жительница Барнаула Анна.

Пожар в сауне в Барнауле.

- Начал взрываться шифер, рядом пятиэтажный дом-малосемейка, хорошо, что ветер дует в другую сторону, иначе огонь мог бы перекинуться на него, - рассказала девушка.

Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно. Также нет информации о находящихся в здании людях. Около 19.30 на место прибыли пожарные, они начали проливать пылающее здание.

Не исключено, что, как часто бывает в таких случаях, причиной возгорания окажется нарушение техники безопасности при обращении с огнем или электроприборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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