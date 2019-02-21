2019-02-21T15:27:15+03:00
Происшествия

Барнаулец разбил бутылкой голову подруге за оскорбление

Иван ОЛЕКСЮК
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Тот самый пареньТот самый пареньФото: Телеграм-канал "Unusual Crimes Barnaul"
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Обидевшись на оскорбление подруги, пьяный барнаулец разбил ей бутылкой голову. Как оказалось, женщина назвала собутыльника непечатным и очень неприятным словом.

56-летний мужчина пришел к пострадавшей даме 11 февраля. Они начали распивать алкогольные напитки, беседуя о различных жизненных оказиях. 55-летняя дама, потеряв над собой всякую власть в запале спора, нанесла гостю оскобление.

Как сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul», мужчина оставить безнаказанно этого не смог, поэтому схватил со стола пустую стеклянную ёмкость объёмом 0.7 литра от 40-градусного напитка и от всей души «прописал» женщине удар в область головы.

Обиженный мужчина вскоре ушёл к себе, а хозяйка квартиры, отлежавшись, вызвала полицию, чтобы написать заявление по пункту "В" статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU

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